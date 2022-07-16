الجبير: تحقيق الاستقرار في ليبيا من التحديات السعودية الأمريكية المشتركة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، إن لدى بلاده تحديات مشتركة مع الولايات المتحدة في المنطقة سواء كانت في إيران أو اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان أو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ورأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت “قمة جدة للأمن والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وشدد البيان الختامي على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

ونوه البيان إلى دعم قادة دول القمة، توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن تقديرهم استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.