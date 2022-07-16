الدبيبة يقرر منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار أعمالهم

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته للوزراء والجهات العامة بعدم السماح لأي موظف بالدخول لمقار العمل دون إبراز بطاقة تطعيم كورونا.

جاء ذلك في منشور وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة المؤقتة عادل جمعة إلى الوزراء ورؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات والمراكز والأجهزة والمصالح والشركات العامة، بناءً على تقرير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا.

وزار الدبيبة اليوم السبت ديوان وزارة الصحة للقاء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، بحضور وكيل الوزراة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي.

وعقد الدبيبة اجتماعا فنيا لمعرفة استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفايروس كورونا والتعاون بينه وبين الوزراة.

وأصدر الدبيبة تعليماته لضرورة الاستعداد المبكر ووضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطمأن العاملين بمراكز العزل بأن مكافأتهم تم معالجتها وسيتم صرفها الأسبوع القادم مع ضرورة اعتماد الكشوفات من ديوان المحاسبة ومعالجة الملاحظات الواردة منه.

كما شدد على ضرورة استكمال أعمال المطابقة المالية مع وزراة المالية لتتمكن من تنفيذ الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع وفق القرار (885).