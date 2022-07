السفارة الايطالية ترحب بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

ليبيا – رحبت السفارة إيطالية بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ورفع القوة القاهرة في جميع الموانئ.

السفارة أعربت في تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن أملها أن يكون هذا التطور الإيجابي بشير ديناميكية جديدة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، بما في ذلك حتى بداخل السلطة التنفيذية التحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي الليبي حول خريطة طريق توافقية للإنتخابات بدعم من الأمم المتحدة.

ودعت جميع الأطراف إلى العمل البناء بإتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار.

