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تعديلات بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية متعلقة بقانون تحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن تعديلات في ميزانية الدفاع الأمريكية لهذا العام متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ضمنها بند متعلق بقانون تحقيق الاستقرار في ليبيـا.

وأوضح الموقع أن القانون يطالب الرئيس بتقديم قائمة بأسماء المسؤولين الليبييـن المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يخضعوا لعقوبات أمريكية.

كما سيتطلب القانون تعديل منفصل من عضو الكونغرس تيد دويتش من حكومة الولايات المتحدة أن توضح بالتفصيل استراتيجيتها العسكرية والدبلوماسية في ليبيـا.

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قناة ليبيا الحدث

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