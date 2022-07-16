المنفي في زامبيا للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة الزامبية لوساكا، اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع التنسيق نصف السنوي بين «الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية».

ويشارك المنفي في الاجتماع التنسيقي الرابع الذي يعقد غدًا الأحد بصفته نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب العربي.

كما يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، إلى جانب مشاركة مفوضية الاتحاد ورئيس الدورة الحالية، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الدولة المستضيفة الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.

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اجتماع أفريقي يناقش تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية

وفي 20 يونيو الماضي، شارك المنفي في اجتماع لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي للاستماع إلى إحاطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الحرب الروسية-الأوكرانية، وهي الإحاطة التي نقلها الرئيس السنغالي.

وكلف الرئيس السنغالي بالسفر إلى روسيا في 3 يونيو لمعرفة موقف الحرب، إذ التقى خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش معه سبل فتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي تستوردها دول القارة الأفريقية من موسكو.

المنفي لدى وصوله إلى زامبيا للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي، 16 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي لدى وصوله إلى زامبيا للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي، 16 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)