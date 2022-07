الدبيبة يصدر تعليماته لضرورة الاستعداد المبكر ووضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت بزيارة لديوان وزارة الصحة للقاء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها.

وحضر اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة وكيل الوزراة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي وعقد اجتماع فني لمعرفة استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفايروس كورونا والتعاون بينه وبين الوزراة.

وأصدر تعليماته لضرورة الاستعداد المبكر ووضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطمأن العاملين بمراكز العزل بأن مكافأتهم تم معالجتها وسيتم صرفها الأسبوع القادم مع ضرورة اعتماد الكشوفات من ديوان المحاسبة ومعالجة الملاحظات الواردة منه

كما شدد على ضرورة استكمال أعمال المطابقة المالية مع وزراة المالية لنتمكن من تنفيذ الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع وفق القرار (885).

