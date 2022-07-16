قادة قمة جدة: يجب عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد قادة دول “قمة جدة” في بيانهم الختامي اليوم السبت دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.

ورأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت “قمة جدة للأمن والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وشدد البيان الختامي على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

ونوه البيان إلى دعم قادة دول القمة، توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن تقديرهم استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.