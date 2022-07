الرملي: التغيير الذي تم في المؤسسة الوطنية للنفط صفقة في إطار عملية سياسية متكاملة

ليبيا – قال المحلل السياسي والأكاديمي محمد الرملي إن التغيير الذي تم في المؤسسة الوطنية للنفط عميق جدًا، وإنها صفقة في إطار عملية سياسية متكاملة أن صمدت وتم الانتهاء منها خاصة وأن الحديث على المؤسسة الوطنية للنفط تمثل ما نسبته أكثر من 95% من نسبة ايراد النقد الاجنبي الذي يتم من خلاله تمويل الميزانية العامة وهو عصب الاقتصاد في ليبيا باعتبار أن ليبيا بلد ريعي بامتياز.

الرملي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن ما جرى من تغيير هو إصرار من قبل حكومة الدبيبة على تكليف بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الأمر الذي صاحبه رفضًا قويًا من رئيسها السابق مصطفى صنع الله وتراشق لاتهامات بالفساد وشكاوى أمام النائب العام، وتشظي في المواقف المحلية وضبابية في المواقف الدولية التي اكتفت ببيانات خجولة يمكن قراءتها من اتجاهين في إطار الدعوات إلى التهدئة وابعاد المؤسسة عن الصراع.

وأضاف أن بن قدارة الذي ينتمي في أصوله الى المنطقة الشرقية في ليبيا يصنف بأنه ضمن رجال النظام السابق فقد كان محافظًا لمصرف ليبيا المركزي حتى قيام “ثورة السابع عشر من فبراير”.

ولفت إلى أنه يحمل ليسانس اقتصاد من جامعة قاريونس في بنغازي وماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة، وقد كلف بالعديد من المهام منها رئاسة المصرف الاستثمار الافريقي وصندوق الاستثمار الداخلي والمؤسسة العربية المصرفية لندن وغيرها.

ونوّه إلى أن أهم الاسباب لإقالة صنع الله هي أسباب سياسية، وإن غلفت بغلاف اقتصادي مع أن صنع الله اطال البقاء، واراد الاستمرار وله علاقات مع سفارات دولية لتقوية نفوده إلا أن البديل ما كان من المفترض أن يكون بن قدارة، لأن ليبيا تحوي الكثير من القدرات.

أما من ناحية الشرعية القانونية للإجراء علق معتبراً أنه لا يوجد جسم شرعي في ليبيا جميع الاجسام تعاني من عيب الشرعية بدايةً من البرلمان والاجسام الأخرى المتناثرة وغير المتجانسة استثناء، والتي لم تتفق ولن تتفق على شيء إلا أمر واحد وهو التمديد والتمطيط والبقاء والاستمرار مهما كان الثمن.

