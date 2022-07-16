(اللافي) يناقش مع (المشري) آليات معالجة النقاط الخلافية لإنجاح المسار الدستوري

طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم السبت بطرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور عضوي مجلس النواب أيمن سيف النصر والمبروك الكبير.

وذكرت مصادر المجلس الرئاسي أن اللقاء ناقش آليات معالجة النقاط الخلافية وذلك لإنجاح المسار الدستوري، في إطار استكمال المشاورات حول إنجاز خارطة الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها النائب اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة. (وال)

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