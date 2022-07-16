المنفي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان في لوساكا مستجدات الوضع الليبي

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك، على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وناقش الجانبان، آلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة. وقال مكتب المنفي إنه تم التأكيد على دور المجلس الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وأضاف، أن المنفي أكد حرص المجلس الرئاسي لملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم، وعلى مطالب الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وقال مكتب المنفي، إن الاجتماع تطرق إلى ملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.

ووصل المنفي، بصفته نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب المغربي، اليوم السبت، إلى لوساكا، وذلك للمشاركة في اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وسيحضر الاجتماعـ الذي يعقد غدا الأحد أعضاء المجلس التنفيذي، إلى جانب مشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس الدورة الحالية، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الدولة المستضيفة الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.