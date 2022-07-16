الروياتي: مشروعنا السياسي مستمر وبقوة

قال أحمد الروياتي، الناشط والمحلل السياسي المقرب من فتحي باشاغا، إن مشروع حكومة فتحي باشاغا رئيس مجلس الوزراء المكلف من مجلس النواب، مستمر وبقوة، بعدما ظهرت الحقيقة، وفق قوله.

كتب الروياتي على فيسبوك قائلًا: “نحن مشروع ولسنا فرد أو اثنين أو ثلاثة . ولهذا لكل الأنصار والمؤيدين، لا تجزعوا، فلازلنا مستمرون وبقوة، واليوم أكثر من ذي قبل، خاصة بعد أن انكشفت الغمامة عن كثيرين وظهرت الحقيقة للمغفلين وفُضحت نوايا المطبلين واحقاد المؤدلجين، وخاصة أيضا و اكثر أن الوطن أصبح فعلا فى خطر أكبر بعد أن ادخلوا وباعوا حتى مُقدراته فى سوق النخاسة و بازار الذل”.

وتابع قائلًا: “لن نصمت أو نهنأ و الوطن أولى وأبقى وإلى الدولة ماضون شاء من شاء وأبى من أبى” وفق تعبيره.