السلامي: تقصير الدولة تجاه مرضى الكلى يؤثر سلبًا على حياة المرضى

ليبيا – قال مدير مركز غسيل الكلى ترهونة كمال السلامي إن الهيبارين أثقل كاهل مرضى الكلى حيث يتم شراؤه بأسعار مرتفعة وباهض الثمن.

السلامي أشار في مقابلة خاصة لشبكة “لام” إلى أن الدولة والإمداد الطبي مجبرين على توفير الأدوية لهذه الشريحة من المرضى.

وتابع”خاطبنا وزارة الصحة والمسؤولين ولكن لا جدوى ولا شيء على أرض الواقع، تقصير الدولة تجاه هذه الشريحة يؤثر سلبًا على حياة المرضى”.

ولفت إلى أنه إذا لم يتم الإفراج عن مرتبات الكادر الطبي فإن مرضى غسيل الكلى لن يجدوا من يقدم لهم خدمات الغسيل.

وبيّن أنه إذا توقف الكادر الطبي عن العمل سيغلق مركز غسيل الكلى، مناشداً المسؤولين بتوفير الأدوية والإفراج عن مرتبات الكادر والعناصر الطبية.

