الدبيبة يرحب بما جاء في بيان قمة جدة بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ما جاء بالبيان الختامي، الصادر عن “قمة جدة للأمن والتنمية” الذي أكد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال الدبيبة، عبر تويتر، “نثمن البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية الذي أكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وأولوية عقد الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، “كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحًا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة”. وتابع، “نشيد بدور الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار ببلادنا”.

ودعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في البيان الختامي لقمة جدة، اليوم السبت، إلى ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت.

كما دعت، إلى خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. كما جدد قادة تلك الدول على دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، بإشراف الأمم المتحدة.