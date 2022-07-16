المبعوث الإيطالي: ندعو جميع الأطراف الليبية إلى حل الخلافات سلميا

رحب المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو باستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وقال أورلاندو في تغريدة عبر “تويتر”: “نأمل أن يكون هذا التطور الإيجابي بشير ديناميكية جديدة تتجاوز الخلافات والانقسامات”، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بشكل بناء وحل جميع الخلافات سلميا.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مساء أمس الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة في كافة الحقول والموانئ وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية.

وقال بن قدارة، في مؤتمر صحفي من بنغازي: ”أعطيت التعليمات بمباشرة إنتاج النفط ورفع حالة القوة القاهرة”، مضيفا: نثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية.