اللافي يعرض على المشري خارطة الطريق المقترحة من الرئاسي للسير نحو الانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان اليوم السبت، “عبد الله اللافي “عضو المجلس الرئاسي.

اللافي عرض على المشري وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس خارطة الطريق المقترحة من المجلس الرئاسي للسير نحو انتخابات رئاسية وتشريعية.

وحضر اللقاء عضوا مجلس النوّاب “أيمن سيف النصر” و “المبروك الكبير” وقد تمت مناقشة آليات معالجة النقاط الخلافية في سبيل إنجاح المسار الدستوري.

