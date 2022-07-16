الدبيبة يُتابع استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفيروس كورونا

طرابلس 16 يوليو 2022 (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، بزيارة لديوان وزارة الصحة للوقوف على استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفايروس كورونا.

وعقد الدبيبة خلال الزيارة لقاء فنى مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي؛ تناول آليات التعاون بين الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض تجاه الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

وأصدر الدبيبة تعليماته لضرورة الاستعداد المبكر، ووضع خطة ناجعة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطمأن العاملين بمراكز العزل بأنه تم معالجة مكافأتهم وسيتم صرفها الأسبوع المقبل، مع ضرورة اعتماد الكشوفات من ديوان المحاسبة، ومعالجة الملاحظات الواردة منه.

كما شدد على ضرورة استكمال أعمال المطابقة المالية مع وزراه المالية؛ للتمكن من تنفيذ الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع وفق القرار (885). (وال)

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