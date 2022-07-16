البكوش: قرار اقالة صنع الله مهم ويجب النظر له من خلال عدسة الوضع في ليبيا

اعتبر ” صلاح البكوش ” المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري أن قرار اقالة مصطفى صنع الله مهم وتم تداوله ولم يكون مفاجأة ولكن هذا الحدث يجب النظر له من خلال عدسة الوضع في ليبيا وهذا الحدث يدل على تهميش دور مجلسي الدولة والنواب خاصة أنه حدث مبني على توافقات أخرى بين أطراف في مجلسي النواب والدولة.

وقال البكوش في تصريحات متلفزة، إنه بالنظر للاجتماعات التي عقدت بين أطراف عسكرية في الشرق والغرب واتفاقيات أخرى فإن الأمور في ليبيا تذهب لتأجيل حل كامل ومستدام للأزمة الليبية وربما الاتجاه لاتفاق تقاسم سلطة جديد.

معتقدآ أن المشهد تخطى نقطة النقاش القانوني في الازمة الليبية فليس هناك شيء يتعلق بالقانون.

كما أضاف قائلآ: “صنع الله عندما يقول المؤسسة لا تتبع أحد كيف؟ تتبع من اذاً تغير نفسها بنفسها؟ أعتقد صنع الله يعرف انه ليس له أحد يستنجد به! الجميع مؤيدين لهذه الصفقة أو انهم لا يستطيعون الكلام ضدها .”.

وتابع ، شخصياً لا أرى فرق بين بن قدارة وصنع الله، المؤسسة أصبحت دولة داخل دولة، وصنع الله خرج عن مهمته المحددة بالقانون! وهو انتاج النفط وتصديره”.

وأردف قائلآ: “المؤسسة ستعمل كما كانت الآن وينخرها الفساد والجميع يعلم ذلك، أنظر للمشهد وأرى أن الاطراف الاقليمية والدولية المتداخلة في ليبيا ومن هم في السلطة هناك مجهود لإرضاء الجميع ومن اغلقوا عليه الباب وخلوه بالخارج هو الشعب الليبي،”.

معتقدآ ، أنه من الممكن أن تكون على الطاولة بدايات صفقة حول المناصب السيادية بين المشري وعقيلة لتطمينهم واعطائهم قرعتهم والأمور لن تتحسن لأنه ليس هناك حراك شعبي والأمور ستسوء لأن الاجسام والشخصيات لا تبشر بالخير والليبيين عليهم أن يقرروا.