الدبيبة: نشيد بدور أمريكا في دعم استقرار ليبيا

ثمّن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية الذي أكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وأولوية عقد الانتخابات.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة”، مشيدا بدور الولايات المتحدة والدول الصديقة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار ببلادنا، على حد قوله.

ورأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت “قمة جدة للأمن والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وأكد قادة دول “قمة جدة” في بيانهم الختامي دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.

وشدد البيان الختامي على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

ونوه البيان إلى دعم قادة دول القمة، توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن تقديرهم استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.