عبد العزيز: مواقف صنع الله في الأزمات لم تكن واضحة لأنه كان يستقوي بالأجنبي

قال ” محمود عبد العزيز ” عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين إن مواقف مصطفى صنع الله في أغلب الازمات لم تكن واضحة وكان ضد الحكومات لأنه من الذين يستقوي بالأجنبي والغريب بحسب قوله.

وأشار عبد العزيز خلال تصريحات له على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ، إلى أن المسؤول عن تسييس المؤسسة الوطنية للنفط هو صنع الله فهو يتصرف كأنه هو الأمين الوحيد لليبيا.

وتابع عضو جماعة الإخوان قائلآ: “منذ 2016 نظام القذافي رموزه عادت وقلنا أي واحد أجرم في حق الليبيين بيننا وبينه القضاء، اليوم جاءت بك الاقدار يا فرحات بن قدارة الآن أنت على المحك ونراقب المشهد وقصة عودة السيادة الليبية لقطاع النفط وعدم هيمنة حفتر ومجموعته والعسكر والمليشيات على قطاع النفط والاشاعات التي تخرج فنحن نراقب المشهد وهذا المحك. وفقآ لتعبيره”.