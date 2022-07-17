أرتال مسلحة من الزاوية إلى طرابلس غضبا لــ’صنع الله’

قال شهود عيان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن أرتالا من السيارات التابعة لمجموعات مسلحة من الزاوية تتجه نحو العاصمة طرابلس احتجاجا على إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتداول النشاط مقاطع فيديو لما قالوا إنها مجموعة مسلحة تابعة لأحد مهربي النفط يدعى محمد كشلاف (ملقب بالـ”قصب”)، تتجه بسيارات رباعية الدفع نحو طرابلس، بهدف إعادة صنع الله إلى موقعه الذي أقيل منه وتعويضه بفرحات بن قدارة.

في المقابل أظهرت مقاطع أخرى قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية متمركزة في محيط المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى قرب “كوبري الغيزان” في طرابلس، لمنع أي تقدّم محتمل للمجموعات المساندة لرئيس المؤسسة المُقال.