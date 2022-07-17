بن قدارة: مؤسسة النفط ستمارس عملها خارج التجاذبات السياسية

تعهد رئيس مجلس الإدارة الجديد بالمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بأن تمارس المؤسسة عملها خارج التجاذبات السياسية.

وقال بن قدارة في مقابلة عبر قناة “العربية الحدث”: “لن نكون مع طرف معين أو آخر ولن يكون لدينا انتماء سواء جهوي أو قبلي أو سياسي أو أيديولوجي، نحن أناس مهنيون وسنتعامل بأعلى درجات الشفافية والحوكمة، فبالنسبة لنا كمجلس إدارة صدر لنا قرار من حكومة الوحدة الوطنية وسنمارس عملنا بهذا التكليف”.

وأشار رئيس المؤسسة إلى وجود تخوف كبير من أن مجلس إدارته جاء بصفقة سياسية وربما تكون تقاسم غنائم، وطمأن الجميع بأن المؤسسة ستكون شفافة جدا والإيرادات التي ستتحصل عليها ستعلن عنها بوضوح.

وتابع: “من الناحية الأخرى نحن لن نكون مع أي طرف في هذا الصراع، وسنكون أداة لتحسين دخل الليبيين وزيادة الإنتاج وتطوير قطاع النفط بما يليق بليبيا”.

وأعرب بن قدارة عن تفاؤله النابع من واقع وليس من الخيال، مردفا: “في الواقع لدينا إمكانية ضخمة في قطاع النفط والغاز، هذه الإمكانيات إن أحسن استثمارها ستعود بالكثير على الشعب الليبي”.