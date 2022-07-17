جمعة: عون طالب الدبيبة بتكليف بن قدارة منذ توليه وزارة النفط ‏

قال الناطق باسم وزارة ‎النفط والغاز أحمد جمعة إن تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله واستلام فرحات بن قدارة هو ما طالبت به وزارة النفط منذ استلام مهامها من قبل الوزير ‎محمد عون في العام الماضي.

وأشاد ‏جمعة في تصريح لقناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، برفع حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية بعد استلام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد واستئناف الإنتاج.

وأشار الناطق باسم الوزارة في تصريحه للقناة التي تبث من تركيا، إلى أن هذه الخطوة ستنعش خزينة الدولة الليبية ومصرف ليبيا المركزي خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

‏ولفت جمعة في تصريحه بأنه سيكون هناك تنسيق بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط فيما هو قادم من أجل رفع كفاءة الموظفين والرفع من معدلات الإنتاج بتنفيذ كافة الخطط الاستراتيجية الموضوعة بين الوزارة والمؤسسة فيما سبق والتي كان يعرقلها رئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله، في السابق.