النيابة العامة تغلق مزرعة للنباتات الممنوع زراعتها وتقبض على صاحبها

أعلنت النيابة العامة تحريكها دعوى جنائية بحق أحد زارعي النباتات المحظورة في الجدول رقم (5)؛ والملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك في منشور لمكتب النائب العام على الصفحة الرسمية له ، قال فيه أنه تحرّكت الدعوى وفقا للنيابة العامة بعد إثبات صحة بلاغ آمر الوحدة العسكرية العاشرة؛ عن واقعة زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الكائنة جنوبي مدينة سبها؛ تحت باعث الانتاج والاتجار.

وأكد منشور المكتب ، أن النيابة ضبطت في مكان الواقعة نباتا شجيريا في طور النمو تمت زرعته على نطاق واسع ، تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (( كانا بيسنو ساتيفا))، وتم بعد ذلك ضبط الفاعل، وتحويط المزرعة مكان الجريمة لمنع الدخول إليها

وتابع أنه سيتم اقتلاع المزروعات، وجمع أوراقها وجذورها، لتحريزها؛ والتحفظ عليها؛ حتى البت في الدعوى الجنائية، كما أنه تم التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .