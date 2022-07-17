موظفو بلدية زليتن يبدأون اعتصاما اليوم الأحد احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم

أعلنت بلدية زليتن أمس السبت، عن دخول موظفي البلدية في اعتصام عن العمل اليوم الأحد، للمطالبة بزيادة مرتباتهم.

وقالت البلدية في بيان تم نشره على صفحتها على موقع فيسبوك ، إن الاعتصام سيتواصل «إلى حين النظر في مطالبهم من قبل وزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء بالخصوص».

كما أشار البيان إلى الوقفة الاحتجاجية لموظفي البلدية قبل نحو شهر، في 30 يونيو الماضي، للمطالبة بزيادة مرتبات الموظفين والتأمين الصحي «وترسيخا للعدالة بين موظفي الدولة».

وأوضح المنشور ، أن الموظفين لم تشملهم أي زيادة أو علاوة للمرتبات «وفقا للجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (27) لسنة 2011 م ولم تشملهم اي زيادة او علاوة تمييز .