الخليل: نحمّل الجهات المختصة أي عواقب إنسانية لنقص إمدادات الوقود بمستشفيات غات

قال رئيس المجلس التسييري غات إبراهيم الخليل، إن البلدية تعاني أزمة حادة في نقص الوقود من أسابيع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.

وأوضح الخليل في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن سعر لتر البنزين وصل في السوق الموازية إلى 5 دينارات فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز 55 دينارا.

وأضاف: “ناشدنا الجهات المختصة بتوفير الوقود، ولكن دون استجابة ولا تزال الإمدادات متقطعة وغير كافية لمتطلبات البلدية”، مشيرا إلى أن انقطاع البنزين أثر سلبا على القطاعات الخدمية لا سيما قطاع الصحة وشركة النظافة.

وحمّل الخليل الجهات المختصة أي عواقب إنسانية قد تطرأ بسبب نقص إمدادات الوقود بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية.