بودوارة: حان الوقت ليتعامل الغرب مع حلول ليبية إذا كان يريد تحقيق الاستقرار في سوق النفط

قال ” أشرف بودوارة ” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، إن العمل بدستور الاستقلال للعام 1951 (المعدل في العام 1963)، يحقق الاستقرار الاقتصادي ويضمن التدفق غير المعوق لإمدادات النفط، مشيرًا إلى استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، فضلًا عن حالة انعدام الأمن التي لا تزال تعصف بليبيا.

وأضاف بودوارة، في بيان تم نشره على صفحة المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا أمس السبت، أن خيار العمل بدستور الاستقلال «لا يزال مطروحًا على الطاولة وقابل للتطبيق، على الرغم من أن صانعي السياسة الخارجية الغربيين تجاهلوا الفكرة بإصرار، بالرغم من المطالب التي يتبناها الليبيون على نطاق واسع.

كما انتقد التركيز على ، إجراء الانتخابات قبل معالجة القضايا الاقتصادية على الرغم من الطريقة التي تعطلت بها خطط هذه الانتخابات مرارًا وتكرارًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى المصلحة الذاتية المالية لشاغلي المناصب، مشددًا على أن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف،.

مشيرآ الى أن ، الوقت قد حان لكي يتعامل الغرب مع حلول ليبية أصيلة متأصلة في التاريخ الليبي إذا كان يريد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وضمان إمدادات آمنة من ليبيا إلى أوروبا، ونوه إلى ضرورة العودة إلى العمل بدستور الاستقلال للعام 1951 (المعدل في العام 1963).