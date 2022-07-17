“شؤون المرأة” بالبرلمان: نعكف على إصدار قانون لتجريم العنف بكل أنواعه

أدانت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب ما تعرضت له بعض النساء في ليبيا من عنف أسري أدى إلى قتلهن عمدا لأسباب يأباها الشرع والقانون لما في ذلك من إجحاف في حق الضحايا وإنهاء حياتهم بطريقة بشعة تنم عن وحشية مرتكبيها وفقدانهم للإنسانية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد إنها تابعت بكل حزن وأسف شديدين هذه الجرائم البشعة، مطالبة الجهات القضائية وكافة الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها.

وأكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بالبرلمان أنها عاكفة وبكل جدية على إصدار قانون يجرم العنف بكافة أنواعه وأشكاله في القريب العاجل.