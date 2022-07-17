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الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا. 

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة  
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده 
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على غات وماجاورها.
الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

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