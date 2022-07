تقرير تحليلي: أكثر من 50% من شباب ليبيا بلا عمل وليبيا لا تجد ما يكفي شعبها من المياه

ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “تيكساس أي آند أم توداي” التابع لجامعة “تيكساس أي آند أم” من تأثير الضغوط الاقتصادية والسياسية على سلوك الشباب.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد أن هذه الضغوط إلى جانب نقص المياه والصراعات ذات قدرة على نشر التوتر الدولي والمهاجرين الباحثين عن الأمان والفرص، مبينًا أن الشريحة الشابة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تثق في مستقبل زاهر في الوطن.

وأضاف التقرير: إن نمو عدد سكان المنطقة سريع وبمقدار الضعف قياسًا بنظيره في العالم، فضلًا عن أن ثلث سكانها تقل أعمارهم عن الـ15 عامًا. مبينًا أن افتقار منطقة الشرق الأوسط للفرص المتاحة للشباب ولد إحباطا في صفوفهم قد يؤدي في النهاية إلى أزمة دولية تتجاوز حدود المنطقة.

وتابع التقرير: إن أحداث العام 2011 خلقت صراعًا كبيرًا في ليبيا التي يعاني أكثر من 50% من شبابها من البطالة مع توقعات بارتفاع هذه النسبة. مؤكدًا أن البلاد تعاني من مسألة وجود مياه فيها لا تكفي لسكانها في ظل انخفاض واردات الحبوب من أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا.

ترجمة المرصد – خاص

