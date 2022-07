حشود مسلحة وسط وغرب العاصمة الليبية طرابلس

ونقلت مواقع تواصل اجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة، يبدو أنها «تحركت من الزاوية (40 كيلومتراً غرب طرابلس) وتمركزت في بوابة «جسر الـ27» غرب العاصمة، بقصد إعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إلى منصبه، بعد أن أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وكلف مجلس إدارة بديلاً تسلم مهامه الخميس الماضي في طرابلس.

Armed convoy headed from Al-Zawiya to #Tripoli, reportedly to install Bashagha as PM, return Sanalla as NOC head and oust Dbeibah and his government #Libya – critical hours ahead as Tripoli forces loyal to unity government are mobilizing too. pic.twitter.com/y4XgNAqk0m

— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) July 16, 2022