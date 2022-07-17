الخارجية الروسية: فاتورة الصراع الليبي تريليون دولار تسببت فيه دول الغرب

حمّلت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، الدول الغربية مسؤولية خسارة ليبيا تريليون دولار، وهي الخسارة المتوقعة حتى نهاية العام 2025، كنتيجة للصراع في البلاد.

وكشفت الوزارة في تقرير، عن خسارة ليبية مقدارها 216 مليار دولار، تمخّضت عن تدخل الولايات المتحدة والناتو في ليبيا خلال أربعة أعوام، ما بين عامي 2011 و2015.

وأكدت الخارجية الروسية أنها استندت في هذه الأرقام على مصادر موثوقة، لافتة إلى حجم المعاناة التي تسببت بها الآلة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالعراق، قال التقرير إن أكثر من 205 آلاف مدني تم قتلهم إبان الغزو الأمريكي للعراق، إضافة إلى تخريب مدينة الرقة السورية بالكامل، جراء الغارات الجوية، مضيفا: “خلال العشرين عامًا الماضية وحدها، تكبد ضحايا اعتداءات الدول الغربية فقط أضرارًا مادية لا تقل قيمتها عن 1.5 تريليون دولار”

كما هاجم التقرير عدم تمتّع واشنطن وحلفائها بما وصفه بالـ “شجاعة” لتحمل مسؤولية أعمالهم الإجرامية، وتقديم التعويض للمتضررين.

وعن سبب نشر التقرير قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا ” إن السبب هو «تكرار الدول الغربية تصريحات تنادي بتحصيل تعويضات من روسيا، ومصادرة الممتلكات الروسية العامة والخاصة في الخارج لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا»، في سياق الحرب الروسية-الأوكرانية.