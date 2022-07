ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على قضية رفض العرب ومن بينهم الليبيين للديموقراطية؛ لأنها تعني استمرار البطالة والفقر، فضلًا عن انعدام الأمن والفساد.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، تحدث عن دراسة حديثة لجامعة “برينستون” في الولايات المتحدة وفيها وصف غالبية المشاركين فيها وهم 23 ألف عربي نظام الحكم الديموقراطي بالفاشل في تلبية توقعاتهم.

وأضاف التقرير: إن جل هؤلاء يؤكدون إن الديموقراطية ليست الصيغة الصحيحة لمعالجة أمراضهم الاجتماعية، مبينًا أن 77% من المشاركين من ليبيا يفضلون زعيمًا قويًا على عملية سياسية ضحلة مستمرة في الإخفاق منذ أن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لأول مرة في العام 2012.

وتطرق التقرير لحنين الشعب الليبي لعهد العقيد الراحل القذافي الذي تم تشويه صورته وإظهاره على أنه العقبة الوحيدة أمام الليبيين لبلوغ الفردوس المزدهر ليجدوا أنفسهم من بعده أقل أمانًا وأكثر خيبة وفقرًا، رغم الثراء الكبير لليبيا بوصفها منتجة للنفط.

ترجمة المرصد – خاص

The post ميدل إيست مونيتور: الليبيون بعد خيبة أملهم يفضلون زعيمًا قويًا على عملية سياسية مستمرة في الإخفاق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية