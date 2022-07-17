لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تدين قتل نساء عمدا لأسباب يأباها الشرع

دانت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب ما تعرضت له بعض النساء في ليبيا من عنف أسري أدى إلى قتلهن عمدا لأسباب يأباها الشرع والقانون لما في ذلك من إجحاف في حق الضحايا وإنهاء حياتهم بطريقة بشعة تنم عن وحشية مرتكبيها وفقدانهم الإنسانية.

وأكدت لجنة شؤون المرأة في بيان لها أنها تابعت بكل حزن وأسف هذه الجرائم البشعة مطالبة الجهات القضائية وكافة الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها.

وبينت لجنة شؤون المرأة والطفل أنها تعكف وبكل جدية على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة أنواعه وأشكاله في القريب العاجل.