الجمارك: ضبط ليبيين يجلبان أقراص مخدرة من العجيلات

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الأحد، ضبط ليبيين يجلبان أقراص مخدرة من مدينة العجيلات.

وأشارت المصلحة، في بيان، إلى أن عناصر بقسم مكافحة التهريب والمخدرات بصبراتة ضبطوا المتهمين بعد نصب كمين محكم لهما وايقافهم بالطريق الرابط بين مدينة صبراته و العجيلات.

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ونوه البيان إلى «العثور على كيس مخبأ بداخله أقراص مخدرة تقدر بـ 360 قرص عند تفتيش المركبة»، لافتا إلى « اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة المختصة».