برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ليبيا عانت كثيرًا بسبب تفشي وباء كورونا

ليبيا – نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2022 وفيه ما يتعلق بمعاناة الدول العربية خلال مواجهتها لتفشي وباء كورونا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد معاناة سكان ليبيا المنهارة من المحن نتيجة لتفش ممتد لعامين ونصف العام.

وأشار التقرير إلى أن غياب الدولة الفاعلة وانتشار النزاع المسلح واللصوصية جعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية من بين الأسوأ عالميًا.

وأضاف التقرير: إن نحو مليون و200 ألف ليبي بضمنهم نساء وأطفال نازحين داخليين، فضلًا عن 3 ملايين آخرين يواجهون ظروفًا يائسة في جميع أنحاء المنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

