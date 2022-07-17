دردور: المحترم «أمير قطر» يدعو إلى قيام دولة المؤسسات المتحضرة في ليبيا

زعم فرج دردور المحلل السياسي المقيم في تركيا والمعروف بعدائه وتحريضه ضد الجيش، أن من وصفه بـ«أمير قطر المحترم» دعا إلى قيام دولة المؤسسات المتحضرة في ليبيا، على حد قوله.

وقال دردور في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لاحظ الفرق في خطاب العرب حول ليبيا”، بحسب تعبيره.

وأضاف “في حين يصر السيسي على التدخل في ليبيا لتنصيب حاكم موالي له ويقدم مصلحة مصر على مصلحة ليبيا، فإن المحترم الشيخ حمد، أمير قطر، يدعو إلى قيام دولة المؤسسات المتحضرة، بدون محاصصة في المناصب على أساس الكفاءة واحترام إرادة الشعب الليبي”، وفقا لادعائه.

وكان قادة دول «قمة جدة»، قد أكدوا في بيانهم الختامي، أمس السبت، دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.

ورأس ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، قمة «جدة للأمن والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وشدد البيان الختامي على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

ونوه البيان إلى دعم قادة دول القمة، توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن تقديرهم استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.