ارتفاع الدولار بعد العودة من إجازة العيد بالسوق الرسمية

استهل سعر صرف الدولار الأميركي معاملات السوق الرسمية بارتفاع مقابل الدينار الليبي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وصعدت العملة الأميركية إلى 4.90 دينار مقابل 4.87 د‫ينار يوم الخميس قبل الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط اليورو بفارق 3 قروش، منخفضًا إلى 4.94 دينار مقارنة بـ4.97 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 5.82 دينار.

أسعار العملات العربية في السوق الرسمية

و على صعيد العملات العربية، صعد الريال السعودي قرشًا واحدًا، مسجلًا 1.30 د‫ينار مقابل 1.29 د‫ينار. وارتفع الدرهم الاماراتي إلى 1.33 د‫ينار مقابل 1.32 د‫ينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 د‫ينار ليبي.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والإيوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.