الأرصاد الجوية: أجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، تبقى الأجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على غات وماجاورها.

الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.