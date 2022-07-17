الأرصاد الجوية: أجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، تبقى الأجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا.
- رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.
- الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.
- الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على غات وماجاورها.
الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.
- الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.
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