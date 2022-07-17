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الأرصاد الجوية: أجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، تبقى الأجواء صيفية ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

  • رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.

  • الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

  • الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على غات وماجاورها.

الرياح: شمالية شرقية  الى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

  درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ. 

  • الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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