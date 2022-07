المرعاش: الدول الغربية الفاعلة باتت تنظر إلى ليبيا على أنها غنيمة

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي كامل المرعاش إن تضارب المصالح بين الدول الغربية يعكس مدى غياب استراتيجية أوروبية موحدة.

المرعاش وفي مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أوضح أن الدول الغربية الفاعلة باتت تنظر إلى ليبيا على أنها غنيمة، وذلك لتحقيق صفقات تجارية ونفطية، لافتا إلى أن تضارب المصالح بين هذه الدول هو الذي أفشل كل المبادرات السابقة للحل في البلاد.

كما بين المرعاش أن ألمانيا وهي دولة كبيرة وفاعلة في الملف الليبي عملت على إجهاض أهم عملية أوروبية كان يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في ليبيا وهي عملية “إيريني” لحظر السلاح.

واستكمل قائلًا: “الحصيلة النهائية هي إن الأوروبيين خرجوا من الملف الليبي بسبب الانقسامات وتضارب المصالح”.

المرعاش ختم بالقول: “الدول الأوروبية تركت الأمور في ليبيا للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لا سيما وأنهما عملا على إجهاض أي محاولات أوروبية للوصول إلى حل في البلاد”.

