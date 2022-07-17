بلدية قصر الأخيار تشكو من انتشار جثث المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عميد بلدية قصر الأخيار سالم عواج، أن البلدية بدأت تشهد انتشار لبعوضة غريبة تسبب طفحا جلديا وحمى للمصاب بها.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ أمس السبت، لعميد البلدية بحضور الأعضاء وإدارة الإصحاح البيئي ومكتب العلاقات والإعلام . ورئيس مكتب الشؤون الأمنية وجهاز الإسعاف والطوارئ، وبحضور أهالي وأعيان قصر الأخيار.

وأحاط عواج الحضور بأخر التطورات والاتصالات بخصوص مكافحة البعوضة المستجدة في بحيرة قريم. وكذلك معالجة انتشار الجثث الناتجة عن الهجرة غير الشرعية ووضعهم في صورة الإمكانيات القليلة والمحدودة جدا بالمستشفى القروي وجهاز الإسعاف والطوارئ ولدى إدارة الإصحاح البيئي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة طلب الدعم الكامل من جهات الاختصاص، بتوفير العقاقير اللازمة والسيارات المجهزة لمكافحة البعوض. والآفات المستجدة لإدارة الإصحاح البيئي وتزويد المستشفى القروي بثلاجة خاصة بحفظ الجثث المنتشرة على الشواطئ.

كما طالب الاجتماع بتزويد جهاز الإسعاف والطوارئ بسيارات إسعاف ذات دفع رباعي للوصول للأماكن الوعرة.

من جهته وجه الأهالي والأعيان بإعداد بيان موجه للجهات الرسمية في الدولة موضحا فيه كل ما تم ذكره بالإضافة إلى ما وصلت إليه حالة الناس من إصابات وتشرد في الأماكن المتضررة.