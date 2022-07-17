الجدال: الجميع يبيع الوهم والحل الوحيد هو التحالف مع الجيش

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن الجميع يبيع الوهم، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو التحالف مع الجيش لأنه المؤسسة الأكثر تنظيما والأكبر قوة وسيطرة.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لن تتوقف الأرض عن الدوران، ولن تحزن الدنيا وتلبس السواد، ولن تقوم القيامة، بسبب صنع الله أو أي من الذين تمنكوا من الكراسي في ليبيا، فالذي ذهب متهم بالفساد، والقادم سيرتمي في أحضانه، فلن يكون من الملائكة، والسماء توقفت عن أرسال الأنبياء”.

وأضاف “لا عليكم أيها المساكين ستستمر الحياة وستشرق الشمس مثل كل صباح وستغرب مثل كل يوم، وستنقطع الكهرباء ونشرب المياه الملوثة، وسنقف في طوابير البنزين هذا إذا وجد لكي نقف له طوابير، ولا تفرحوا كثيراً؛ سينتج النفط وسيصدر وستعود أغلب عوائده إلى جيوب «الفالحين» وسيشترى ببعضه الذمم والبنادق، الكلام ساهل لكن التنفيذ صعب في وجود المتاريس”.

وتابع “مجلس النواب بلا أسنان، ومجلس الدولة تقوده الفتاوى، والمجلس الرئاسي يعيش حالة عدم الوعي، والقوات المسلحة التي تملك القوة تُحارب وتخوّن، والمجموعات المسلحة في الغرب تقودها الفوضى وتعدد الرؤوس الفارغة”.

واستطرد “أخيراً كلهم يبيعون الوهم والحل الوحيد هو التحالف مع الجيش لأنه المؤسسة الأكثر تنظيماً والأكبر قوة وسيطرة على الأرض، والعالم ينظر إليكم من الخارج وليس كما تنظرون أنتم لأنفسكم”.