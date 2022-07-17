الدبيبة يثمن البيان الصادرعن قمة جدة للأمن والتنمية

ثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية الذي أكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وأولوية عقد الانتخابات.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحًا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة” وأشاد “بدور الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار” بليبيا.

وأكد القادة المشاركون في قمة جدة (للأمن والتنمية) السبت على خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون إبطاء.

وشدد البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة على دعم الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.

وجدد القادة دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة كما عبروا عن تقديرهم لاستضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.