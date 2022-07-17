بن قدارة: المؤسسة لن تكون واقفة إلى جانب أي طرف في الصراع السياسي

العنوان – طرابلس

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على أن المؤسسة لن تكون واقفة إلى جانب أي طرف في الصراع السياسي.

وأضاف بن قدارة في تصريحات للعربية الحدث أن المؤسسة ستكون أداة في تحسين وتطوير قطاع النفط بما يخدم الليبيين.

وقال رئيس مجلس الإدارة :”نطمئن الجميع بأن المؤسسة ستكون شفافة جدًا، فالإيرادات التي ستحصلها المؤسسة سيتم إعلانها، كم بعنا وصدرنا”.

وأشار إلى أن هناك تخوفًا من أن مجلس الإدارة الجديد جاء بصفقة سياسية أو تقاسم غنائم أو أن المؤسسة دخلت كصفقة في هذا الموضوع.

وأكد بن قدارة أنه “متفائل” وقال :”هذا التفاؤل نابع من واقع وليس محض خيال، وذلك بسبب الإمكانات الضخمة في مجال النفط والغاز التي تحتاج فقط إلى حسن الإدارة، وفي هذه الحالة ستعود الفائدة على الليبيين.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق مصطفى صنع الله رفض قرار تعيين بن قدارة بديلًا عنه، واتهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالفساد وأن هذا القرار صفقة سياسية.