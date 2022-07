متخصص في الشؤون الأوروبية يوضح أسباب فشل أوروبا في حل الأزمة الليبية

ليبيا – رأى الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية حسين الوائلي أن أوروبا لم تنجح في حل الأزمة الليبية بسبب تباين المواقف بين الدول الأوروبية الكبرى.

الوائلي وخلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد” أوضح أن إيطاليا تدفع نحو عمل حكومة قوية ومدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، فيما تدعم فرنسا ناحية بنغازي، وهو ما ألقى بظلاله على الموقف الأوروبي حول ليبيا.

وأكد أن الضغط الدولي ولد حالة من النفور لدى السياسة الخارجية الأوروبية بأن تتبنى سياسة موحدة بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في انهيار كل الحكومات السابقة.

وبين أن أوروبا منشغلة الآن بالصراع الروسي الأوكراني وما خلفه من تداعيات، فيما تحاول البحث عن حلول لهذا الصراع، خاصة وأنه أثر بالسلب على كل أوروبا.

الوائلي أشار إلى أن الدول الأوروبية على قناعة أو تعتقد أنه طالما هناك تأمين للحدود الساحلية الليبية فهي في هذه الحالة في أمان، وذلك في إشارة إلى خطر الهجرة غير الشرعية التي تأتيها من ليبيا.

