نورلاند يعلن دعمه لصنع الله على حساب الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

السيطرة على إيرادات ليبيا النفطية من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي هي الجائزة الرئيسية للفصائل المتناحرة منذ انتفاضة 2011. وأدت إلى فوضى وعنف على مدى سنوات في الدولة .

وأصبح مصطفى صنع الله، الذي عين في منصبه 2014، رمزا مهما جنبا إلى جنب مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير في الحفاظ على تدفق الإيرادات للحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية خلال الصراع.

تناحر

وفي مارس، عين البرلمان حكومة بقيادة فتحي باشاغا بدلا من حكومة الدبيبة. لكن الدبيبة رفض التنحي عن السلطة.

وقال الدبيبة إن ولايته مستمرة لحين إجراء انتخابات.

وشمل الخلاف بخصوص الحكومة التي يتعين أن تسيطر على إيرادات النفط المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

في أول رد فعل أمريكي بعد إقالة صنع الله. أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعمه لصنع الله على حساب الدبيبة .

وعبر نولاند عن قلقه البالغ إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية للنفط. قائلًا إن مؤسسة النفط تعد حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها وظلت مستقلة سياسياً وكفاءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وذكر أنه من الممكن الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة ولكن يجب ألا يتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة.

صنع الله يحذر

وفي كلمته في وقت سابق من يوم الأربعاء قال صنع الله إن ولاية حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة انتهت، وإنه لا يملك سلطة لعزله من منصبه كرئيس لشركة إنتاج الطاقة الحكومية.

وفي كلمة عاصفة بثها التلفزيون قال صنع الله إن صلاحية حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة انتهت، وحذره من المساس بالمؤسسة.

خسارة 850 ألف برميل

وتسبب الوضع السياسي الفوضوي في ليبيا إلى خسارة 850 ألف برميل من إنتاج النفط هذا العام. ما يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها إمدادات الطاقة التي تواجه بالفعل ضغوطا عالمية.

واتهم صنع الله الإمارات، التي سبق أن دعمت القوات المتمركزة في الشرق خلال الحرب الأهلية. بالمسؤولية عن سلسلة من عمليات الحصار استهدفت قطاع النفط الليبي وعزله من منصبه.

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر “بعد إعلان السفير الأميركي دعمه لصنع الله هل سيتسبب ذلك في انشقاق مقربين من الدبيبة بالطبقة السياسية” .

1 – نعم

2- لا

3- غير ذلك

آراء الجمهور

يقول “السنوسي المنفي” ليبيا من 2011 وهى من غير سيادة وتحكم من الخارج .

ومن جهته، ذكر “Salem Ali” مدامه سفير قال قاعد معنها قاعد إلي عنده عاهات سمعا وطاعة بس .

ويذكر “Omar Almabrouk” طبعآ لا .. لأنهم وين مصلحته يتجه، حكومة والناس مصالح .

وأضاف من جهته، “احميد الزيداني” أن القرار لا يسمن ولا يغني من جوع .

وذكر “Issa Hassan” لا يمكن ذلك وأيضا بريطانيا داعمة التغير مجلس إدارة مؤسسة أيضا العالم محتاج الزيارة إنتاج وعدم تعطيل الحقول .. أيام قادمة في تغير في ساحة سياسية، تم تقديم باشاغا وعقيلة كبش فداء .

“Osama Elomari” يقول “تهي اساسا مشيا بالانشقاق والخيانه والخنبه والفوضى” .