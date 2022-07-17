النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار صاحب مزرعة قنب هندي في سبها

أمر مكتب النائب العام بضبط وإحضار المتورط في زراعة نبتة القنب الهندي الممنوع زراعتها وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن رئيس نيابة سبها الابتدائية؛ طالع في وقت سابق؛ محضر جمع الاستدلال؛ الذي تضمن إثبات بلاغ آمر الوحدة العسكرية العاشرة؛ عن واقعة زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الكائنة جنوبي مدينة سبها؛ تحت باعث الإنتاج والإتجار.

وأكد مكتب النائب العام انتقال رئيس نيابة سبها عقب تقديره لجدية تحريات قسم البحث الجنائي – سبها؛ وكفايتها؛ إلى حيث محل الواقعة؛ وأَثبت حالة الأشياء؛ وصور في مدونة محضر التحقيق مناظرته لنبات شجيري في طور النمو تمت زرعته على نطاق واسع ، تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (( كانا بيسنو ساتيفا)).

وأشار مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من الإجراء؛ اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها؛ توجيه الجهات الضبطية، بضبط وإحضار الفاعل؛ ومشاركة مركز البحوث والخبرة القضائية في الإجراءات؛ ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة؛ تمهيداً لإجراء قطع الزراعة المحظورة؛ وجمع أوراقها؛ وجذورها؛ وتحريزها؛ والتحفظ عليها؛ حتى البت في الدعوى الجنائية؛ كما قرر؛ التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .