مكافحة الأمراض يتوقع دخول ليبيا في الموجة الخامسة من وباء كورونا

العنوان – طرابلس

توقع نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس احتمالية دخول ليبيا في الموجة الخامسة من وباء كورونا.

وأوضح الدغيس في تصريحات صحفية أن هذا التوقع نتيجة تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أعراض الوباء ستكون قوية لدى غير المطعمين ، ما قد يضطر بعضهم إلى دخول مراكز العزل، في حين تكون خفيفة على المطعمين.

ولفت المسؤول إلى أن التأكيد على بدء الموجة الخامسة يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك لرؤية إن كانت الإصابات في ارتفاع أو أن هذا الأمر طارئ فقط.

وأفاد الدغيس أن عدم إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات، وأن نسبة التطعيم قليلة جدا يثير المخاوف لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.