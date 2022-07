بلدية غات: نحمل الجهات المختصة حدوث أي عواقب انسانية بسبب نقص إمدادات الوقود بالمستشفيات

ليبيا – أكد رئيس المجلس التيسيري غات إبراهيم الخليل أن البلدية تعاني من أزمـة حادة تتمثل في نقص الوقود مـن أسابيع، الأمـر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.

الخليل أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أن سعر لتر البنزين وصل في السوق الموازية إلى 5 دنانير، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز 55 دينارًا.

وأشار إلى مناشدة البلدية للجهات المختصة لتوفير الوقـود ولكن دون استجابة، وما زال الوضع كما هو.

ولفت إلى أن إمدادات متقطعة وغير كافية لمتطلبات البلدية كما أن انقطاع البنزيـن أثر سلبًا على القطاعات الخدمية، لا سيما قطاع الصحة وشركة النظافة.

الخليل حمل الجهات المختصة حدوث أي عواقب انسانية قد تطرأ بسبب نقص إمدادات الوقود بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية.

