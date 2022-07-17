بن إسماعيل يبحث إمكانية إعطاء مصانع الإسمنت احتياجاتها من الطاقة الكهربائية

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إجتمع المدير العام المكلف من حكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للكهرباء محمد بن إسماعيل صباح اليوم الاحد بالمقر الرئيس للشركة السواني بمدير عام الشركة الأهلية للإسمنت والمدير التنفيذي ومدير الإدارة الفنية ومدراء مصانع إسمنت لبده وزليتن والمرقب .

وبحسب صفحة الشركة على فيسبوك فقد تناول الاجتماع التنسيق بين الشركة العامة للكهرباء والشركة الأهلية للإسمنت.

وذلك بشأن إعطاء مصانع الإسمنت احتياجاتها من الطاقة الكهربائية للمحافظة على الإنتاج .

وفي سياق أخر قالت الشركة العامة للكهرباء أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة العامة للكهرباء في كامل ربوع ليبيا.

في حين أشارت الشركة في بيان لها إلى أن أعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.

خاصة في الجناح الشرقي ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.

في حين أوضحت الشركة بأن فرق الشبكة ستعمل على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الجمعة، إنه من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بشكل إيجابي.

وذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

في حين وتابع رئيس الحكومة : “رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.