لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة

قالت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إنها «عاكفةّ وبكل جدية على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة انواعه وأشكاله في القريب العاجل».

عنف أسري ضد المرأه

جاء ذلك في بيان إدانة من اللجنة «لماتعرضت له بعض النساء في ليبيا من عنف أسري أدى إلى قتلهن عمدا لأسباب يأباها الشرع والقانون»، معتبرا أن «ذلك اجحاف في حق الضحايا وإنهاء حياتهم بطريقة بشعةٌّ تنم عن وحشية مرتكبيها وفقدانهم للإنسانية». وطالبت اللجنة «الجهات القضائية وكافت الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها».

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وفي حادث مأساوي الأسبوع الماضي، شهدت مدينة بنغازي لواقعة قتل مواطن ونجله لزوجته واثنين من بناته وحاول قتل نجلته الثالثة. وهذا هو الحادث الثاني في شهر واحد، ففي يونيو الماضي، كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات جريمة قتل أب لابنته في منطقة النواقية.